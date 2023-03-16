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В Швейцарії дозволили переслідувати причетних до війни РФ проти України

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Четвер 16 березня 2023 21:04
В Швейцарії дозволили переслідувати причетних до війни РФ проти України Фото: У Швейцарії дозволили переслідувати причетних до війни РФ проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 16 березня, парламент Швейцарії схвалив законопроєкт, що дозволяє переслідувати причетних до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Схвалення законопроєкту відбулося за кілька годин після того, як слідчий орган ООН заявив, що знайшов "розумні підстави" для висновку про те, що вторгнення Росії в Україну та її напади на Збройні сили кваліфікуються як акти агресії.

Злочин агресії у сенсі визначається як вторгнення до іншого суверенну державу чи спроба встановити з нього політичний і військовий контроль.

"Прийняття Швейцарією злочину агресії у своє законодавство дозволить їй активізувати боротьбу з безкарністю за найтяжчі злочини з міжнародного права", - йдеться у заяві парламенту.

Документ ухвалили 127 голосами "за" при 53 "проти".

Законопроект приводить швейцарське законодавство у відповідність до поправок, прийнятих до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 12 березня президент Швейцарії Ален Берсе підтримав заборону на реекспорт швейцарської зброї до України.

До цього уряд Швейцарії заявляв, що не змінюватиме давню політику щодо заборони передачі зброї швейцарського виробництва третім країнам.

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Швейцарія Війна Росії проти України
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