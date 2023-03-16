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В Швейцарии разрешили преследовать причастных к войне РФ против Украины

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Четверг 16 марта 2023 21:04
В Швейцарии разрешили преследовать причастных к войне РФ против Украины Фото: В Швейцарии разрешили преследовать причастных к войне РФ против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 16 марта, парламент Швейцарии одобрил законопроект, позволяющий преследовать причастных к войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Одобрение законопроекта произошло через несколько часов после того, как следственный орган ООН заявил, что нашел "разумные основания" для вывода о том, что вторжение России в Украину и ее нападения на Вооруженные силы квалифицируются как акты агрессии.

Преступление агрессии в широком смысле определяется как вторжение в другое суверенное государство или попытка установить над ним политический и военный контроль.

"Принятие Швейцарией преступления агрессии в свое законодательство позволит ей активизировать борьбу с безнаказанностью за самые тяжкие преступления по международному праву", - говорится в заявлении парламента.

Документ приняли 127 голосами "за" при 53 "против".

Законопроект приводит швейцарское законодательство в соответствие с поправками, принятыми к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Напомним, 12 марта президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

До этого правительство Швейцарии заявляло, что не станет менять давнюю политику по поводу запрета передачи оружия швейцарского производства третьим странам.

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Швейцария Война России против Украины
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