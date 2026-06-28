У Швейцарії через аномальну спеку льодовики тануть рекордними темпами

Швейцарія переживає один із найгірших сезонів для своїх льодовиків. Науковці кажуть, що танення випереджає звичний графік майже на три місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

За словами керівника Швейцарської служби моніторингу льодовиків (GLAMOS) Матіаса Гусса, до понеділка на льодовиках повністю розтане весь сніг, який випав узимку.

Що таке "день втрати льодовиків" і чому це важливо

Науковці називають цей момент "днем втрати льодовиків". Це дата, коли льодовики повністю втрачають сніг, накопичений за зиму, і надалі тане вже багаторічний лід.

За весь час спостережень із 2000 року такий день лише один раз настав раніше - у 2022 році. Цього року він стане другим найранішим за всю історію спостережень.

"Ми спостерігаємо просто колосальну абляцію, високі темпи танення льоду та снігу по всій території Альп, - заявив Гусс. - Ми на три місяці випереджаємо нормальний графік".

За його словами, лише за останні десять днів на льодовику Рона розтанув майже метр льоду.

Чому льодовики тануть так швидко

Водночас головна проблема полягає не в окремих спекотних днях, а в тому, що високі температури тримаються дедалі довше. Чим більше таких днів, тим швидше скорочуються льодовики.

Ситуацію погіршили також невелика кількість снігу взимку та пил із пустелі Сахара, який навесні осів на поверхні льоду. Через це льодовики сильніше поглинають сонячне тепло й тануть ще швидше.

Які наслідки це матиме для Альп і Європи

Попередні оцінки свідчать, що й цього року Швейцарія зазнає значних втрат льоду. Остаточні результати науковці підбиватимуть восени.

Особливе занепокоєння викликає те, що альпійські льодовики є важливим джерелом води для двох найбільших європейських річок - Рейну та Рони.

За даними GLAMOS, лише з 2000 до 2024 року об'єм швейцарських льодовиків скоротився на 38%. За останні пів століття країна втратила близько 1200 льодовиків, а нині їх залишилося приблизно 1300.

Гусс попередив, що якщо потепління триватиме такими ж темпами, до кінця століття від більшості льодовиків Швейцарії можуть залишитися лише невеликі ділянки льоду.