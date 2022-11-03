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Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини про реекспорт боєприпасів в Україну

Фото: Швейцарія відмовилася дозволити постачання боєприпасів в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Швейцарія знову відхилила прохання Німеччини щодо дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в Україну. Уряд заявив, що такий крок порушить швейцарський нейтралітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням дозволити поставити 12 400 набоїв швейцарського виробництва для зенітних танків Gepard, які Берлін уже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

Але міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав ту саму відповідь, що й швейцарський уряд у червні, коли він відхилив запит.

"Згідно з принципом закону про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявили в уряді.

При цьому наголошується, що "оскільки правова ситуація залишається незмінною, узгодження передачі Німеччиною швейцарської військової техніки Україні, як і раніше, неможливе".

35-мм снаряди спочатку постачалися швейцарськими компаніями німецької армії кілька десятиліть тому за умови, що вона не може реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.

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