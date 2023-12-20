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Швейцарія заявила про збільшення допомоги Україні цієї зими

Ілюстративне фото: Швейцарія збільшила фінансову допомогу для українців у зимовий період (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Швейцарія вирішила виділити додаткову допомогу для України у зимовий період у розмірі 11,8 мільйона швейцарських франків (близько 13,66 млн доларів США). Таким чином, загальний обсяг підтримки взимку складе приблизно 26 млн швейцарських франків (понад 30 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу швейцарського уряду.

У заяві влади Конфедерації зазначається, що "зіткнувшись із суворими випробуваннями жорстокої зими, мільйони жителів України гостро потребують допомоги". Посилення підтримки з боку Берна стало відповіддю на такі виклики.

У релізі зазначається, що заходи включають підтримку кількох неурядових організацій, які надають допомогу громадянам України.

"Ця допомога дозволила відремонтувати майже 1000 квартир та будинків та розподілити опалювальні матеріали приблизно 1300 домогосподарств у прифронтових районах", - розповіли в уряді Швейцарії.

На що піде фіндопомога

Місцеве агентство з розвитку та співробітництва збільшить підтримку програми допомоги Гуманітарного фонду ООН в Україні на 1,8 мільйона швейцарських франків (близько 2 млн доларів). Ці кошти підуть на опалення, зимовий одяг, підтримку оренди та утеплення житла.

Також у рамках підтримки програми зимової допомоги Управління Верховного комісара ООН у справах біженців буде виділено 3 млн швейцарських франків (майже 3,5 млн доларів) для переселенців та громадян, які проживають на постраждалих від російської військової агресії територіях країни.

Крім того, Швейцарський держсекретаріат економічного співробітництва виділяє 10 млн швейцарських франків (близько 11,6 млн доларів) до Фонду енергетичної підтримки.

Допомога для України від Швейцарії

Швейцарія надає Україні з початку широкомасштабного вторгнення РФ підтримку у фінансовому та гуманітарному плані, але не оборонного характеру. Це пояснюється тим, що країна з 1815 року дотримується політики нейтралітету - Берн не забезпечує свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни.

При цьому слід зазначити, що в травні поточного року Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння, але поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.

Раніше у листопаді президент Швейцарії Алан Берсе заявив, що Конфедерація передасть Україні понад 100 мільйонів євро допомоги. Кошти підуть на розмінування та продукти харчування.

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