Швейцарія анонсувала пакет допомоги Україні на більше ніж 100 млн євро: на що підуть кошти

Про це повідомив президент Швейцарії Алан Берсе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію с президентами України, Латвії та премʼєр-міністром Литви.

"Ми за пріоритет вважаємо гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки. Ми ухвали рішення виділити податковий пакет на 100 мільйонів швейцарських франків (трохи більше ніж 103 млн євро, - ред.)", - заявив він.

За словами Берсе, кошти будуть виділені на наступні кілька років.

"Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України", - підкреслив він.

Позиція Швейцарії щодо війни

Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не постачає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і війни в Україні.

З лютого минулого року Швейцарія надавала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу.

У травні 2023 року Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.

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