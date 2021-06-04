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Швейцария запустит COVID-паспорта на следующей неделе

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Швейцария, Пятница 04 июня 2021 17:38
Швейцария запустит COVID-паспорта на следующей неделе Фото: Швейцария запустит COVID-паспорта на следующей неделе (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Швейцария начнет распространение COVID-сертификатов на следующей неделе. Его получат лица, которым была сделана прививка, которые получили отрицательный тест или выздоровели от коронавируса.

Об этом заявил правительство Швейцарии, передает Reuters.

Сертификат будет доступен в печатном виде и в электронном формате. Он будет необходим для путешествий в страны ЕС и для посещения мероприятий внутри страны.

"Цель сертификата четкая: он должен создавать свободу передвижения, показывая, что человек был привит, выздоровел или протестирован. В частности, это упростит поездки в Шенгенскую зону", - сказал министр финансов Уэли Маурер на пресс-конференции в Берне.

Указ, что создает правовую основу для запуска швейцарской системы сертификатов вакцинации, вступит в силу в понедельник, когда начнут распространяться первые сертификаты.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какие страны будут открыты для украинцев после введения COVID-паспортов. Сейчас самая открытая страна для украинских туристов - это Турция.

По его словам, цифровой COVID-сертификат с июля будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза.

Также Украина и Грузия договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Отметим, Болгария обновила условия въезда для украинцев.

Ранее сообщалось, что Греция открылась для туристов из Украины.

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