Швейцарія запустить COVID-паспорти наступного тижня
Швейцарія розпочне розповсюдження COVID-сертифікатів наступного тижня. Його отримають особи, яким було зроблено щеплення, які отримали негативний тест чи одужали від коронавірусу.
Про це заявив уряд Швейцарії, передає Reuters.
Сертифікат буде доступний у друкованому вигляді та в електронному форматі. Він буде необхідний для мандрівок у країни ЄС та для відвідування заходів в середині країни.
"Мета сертифіката чітка: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була щеплена, одужала або протестована. Зокрема, це спростить поїздки в Шенгенську зону", - сказав міністр фінансів Уелі Маурер на прес-конференції в Берні.
Указ, що створює правову основу для запуску швейцарської системи сертифікатів вакцинації, набуде чинності в понеділок, коли почнуть розповсюджуватися перші сертифікати.
Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів. Наразі найбільш відкрита країна для українських туристів - це Туреччина.
За його словами, цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу.
Також Україна і Грузія домовились про взаємне визнання COVID-паспортів.
Зазначимо, Болгарія оновила умови в'їзду для українців.
Раніше повідомлялося, що Греція відкрилася для туристів з України.