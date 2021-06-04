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Швейцарія запустить COVID-паспорти наступного тижня

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Швейцарія, П'ятниця 04 червня 2021 17:38
Швейцарія запустить COVID-паспорти наступного тижня Фото: Швейцарія запустить COVID-паспорти наступного тижня (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

Швейцарія розпочне розповсюдження COVID-сертифікатів наступного тижня. Його отримають особи, яким було зроблено щеплення, які отримали негативний тест чи одужали від коронавірусу.

Про це заявив уряд Швейцарії, передає Reuters.

Сертифікат буде доступний у друкованому вигляді та в електронному форматі. Він буде необхідний для мандрівок у країни ЄС та для відвідування заходів в середині країни.

"Мета сертифіката чітка: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була щеплена, одужала або протестована. Зокрема, це спростить поїздки в Шенгенську зону", - сказав міністр фінансів Уелі Маурер на прес-конференції в Берні.

Указ, що створює правову основу для запуску швейцарської системи сертифікатів вакцинації, набуде чинності в понеділок, коли почнуть розповсюджуватися перші сертифікати.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які країни будуть відкриті для українців після введення COVID-паспортів. Наразі найбільш відкрита країна для українських туристів - це Туреччина.

За його словами, цифровий COVID-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу.

Також Україна і Грузія домовились про взаємне визнання COVID-паспортів.

Зазначимо, Болгарія оновила умови в'їзду для українців.

Раніше повідомлялося, що Греція відкрилася для туристів з України.

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