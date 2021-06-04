Швейцарія запустить COVID-паспорти наступного тижня

Швейцарія розпочне розповсюдження COVID-сертифікатів наступного тижня. Його отримають особи, яким було зроблено щеплення, які отримали негативний тест чи одужали від коронавірусу.

Сертифікат буде доступний у друкованому вигляді та в електронному форматі. Він буде необхідний для мандрівок у країни ЄС та для відвідування заходів в середині країни.

"Мета сертифіката чітка: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була щеплена, одужала або протестована. Зокрема, це спростить поїздки в Шенгенську зону", - сказав міністр фінансів Уелі Маурер на прес-конференції в Берні.

Указ, що створює правову основу для запуску швейцарської системи сертифікатів вакцинації, набуде чинності в понеділок, коли почнуть розповсюджуватися перші сертифікати.