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Синхронно с ЕС. Федоров назвал сроки запуска паспортов вакцинации в Украине

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 14:44
Синхронно с ЕС. Федоров назвал сроки запуска паспортов вакцинации в Украине Фото: в Украине назвали сроки запуска паспортов вакцинации (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

COVID-паспорта (или "паспорта вакцинации") в Украине планируют ввести с 1 июля. Запуск документа будет происходить синхронно с Европейским союзом.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на традиционном совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОП.

"Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

Сейчас в ЕС ведется дискуссия по единой схеме функционирования COVID-паспортов. Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, был ли его владелец вакцинирован или переболел коронавирусом. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну ЕС.

В Евросоюзе на национальных уровнях решается вопрос о проведении бесплатных тестирований на COVID. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС сейчас полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять до 70%.

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.

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