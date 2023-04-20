Швейцарія запровадить санкції проти групи "Вагнера"

Швейцарія додасть групу найманців "Вагнера" та російське інформаційне агентство РІА ФАН до свого списку організацій, які підпадають під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Санкції Європейського Союзу проти групи "Вагнера" було запроваджено 13 квітня. Крім цього, до списку санкцій потрапила компанія РІА ФАН, яка належить власнику групи Євгену Пригожину.

За інформацією ЄС, група "Вагнер" бере активну участь в агресивній війні Росії проти України. Таким чином, група "Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

РІА ФАН входить до складу медіагрупи "Патріот", російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою та дезінформацією про агресивну війну Росії проти України.