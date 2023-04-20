Швейцария введет санкции против группы "Вагнера"
Швейцария добавит группу наемников "Вагнера" и российское информационное агентство РИА ФАН в свой список организаций, подпадающих под санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Санкции Европейского Союза против группы "Вагнера" были введены 13 апреля. Помимо этого в санкционный список попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу группы Евгению Пригожину.
По информации ЕС, группа "Вагнер" активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины.
В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.
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