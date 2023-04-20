ua ru
Чт, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швейцария введет санкции против группы "Вагнера"

Новина українською →
Швейцария, Четверг 20 апреля 2023 13:33
Швейцария введет санкции против группы "Вагнера" Фото: Швейцария введет санкции против российских наемников и пропагандистов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Швейцария добавит группу наемников "Вагнера" и российское информационное агентство РИА ФАН в свой список организаций, подпадающих под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Санкции Европейского Союза против группы "Вагнера" были введены 13 апреля. Помимо этого в санкционный список попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу группы Евгению Пригожину.

По информации ЕС, группа "Вагнер" активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины.

В январе британская разведка сообщала, что численность группы "Вагнер" на российско-украинском фронте достигала 50 тысяч человек. Частично группа финансируется за счет коррупции при госзаказах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вагнеровцы Швейцария
NEWS
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
Почти 700 окупантов и 10 БПЛА: Генштаб обновил потери России в Украине
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны