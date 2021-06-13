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Швейцария может запретить использование пестицидов

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Берн, Воскресенье 13 июня 2021 14:31
Швейцария может запретить использование пестицидов Фото: пестициды может запретить Швейцария (gutovskapartners.com )
Автор: Анастасия Рокитна

Швейцария может запретить использование пестицидов. В глобальном масштабе химические вещества запрещены только в Бутане.

Об этом сообщает BBC.

В стране в воскресенье будет референдум по этому вопросу - запрету использования искусственных пестицидов в течение 10 лет.

Сторонники запрета говорят, что продукция таких агрохимических гигантов, как швейцарская Syngenta, немецкие Bayer и BASF, угрожает здоровью и окружающей среде.

"Жизненно важно, чтобы мы прекратили использование пестицидов, которые вызывают серьезные проблемы со здоровьем у людей сегодня и накапливают проблемы для будущего", - сказала Антуанетт Гилсон, соавтор инициативы по запрету пестицидов.

Производители заявляют, что их пестициды проходят строгое тестирование и без них урожайность резко упала бы.

Отметим, в Европе одобрили план действий "до нулевого загрязнения воздуха, воды и почв".

Напомним, метеорологи зафиксировали "потрясающую" жару в Арктике

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