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Швейцария заморозит активы россиян в криптовалюте

Автор: Антон Федорцив

Швейцарские власти решили ограничить использование криптовалютных активов россиянами и российскими компаниями, попавшими в санкционный список Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Федеральный совет 4 марта дополнительно к введенным ЕС санкциям за вторжение в Украину ввел собственное положение по криптовалютам. Этот шаг должен "защитить цельность" криптовалютной отрасли.

Министр финансов Швейцарии Ги Пармелин заявил, что за эту неделю были идентифицированы и заморожены банковские счета и активы 223 россиян. В частности, речь идет и о тамошних олигархах, и окружении Владимира Путина.

Кстати, Киберцентр НАТО позволил Украине присоединиться к своим программам.

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ШвейцариякриптоиндустрияВторжение России в Украину