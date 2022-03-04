Швейцария заморозит активы россиян в криптовалюте

Швейцарские власти решили ограничить использование криптовалютных активов россиянами и российскими компаниями, попавшими в санкционный список Европейского Союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Федеральный совет 4 марта дополнительно к введенным ЕС санкциям за вторжение в Украину ввел собственное положение по криптовалютам. Этот шаг должен "защитить цельность" криптовалютной отрасли.
Министр финансов Швейцарии Ги Пармелин заявил, что за эту неделю были идентифицированы и заморожены банковские счета и активы 223 россиян. В частности, речь идет и о тамошних олигархах, и окружении Владимира Путина.
Кстати, Киберцентр НАТО позволил Украине присоединиться к своим программам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.