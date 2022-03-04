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Швейцарія заморозить активи росіян у криптовалюті

Автор: Антон Федорців

Швейцарська влада вирішила обмежити використання криптовалютних активів росіянами та російськими компаніями, які потрапили до санкційного списку Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Федеральна рада 4 березня додатково до запроваджених ЄС санкцій за вторгнення до України запровадила власне положення щодо криптовалют. Цей крок повинен "захистити цілісність" криптовалютної галузі.

Міністр фінансів Швейцарії Гі Пармелін заявив, що за цей тиждень були ідентифіковані та заморожені банківські рахунки та активи 223 росіян. Зокрема, йдеться і про тамтешніх олігархів, і оточення Володимира Путіна.

До слова, Кіберцентр НАТО дозволив Україні приєднатися до своїх програм.

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