Швейцария заморозила российские активы на 8 млрд долларов

Новая цифра представляет собой 30-процентный рост по сравнению с 5,75 млрд франков, о которых 24 марта сообщил Швейцарский секретариат по экономическим вопросам. Более высокий показатель свидетельствует о том, что реализация санкций работает хорошо, заявил глава SECO Эрвин Боллинджер в Берне.

Чуть более месяца назад Швейцария удивила мир, отойдя от своей традиции нейтралитета и заявив, что полностью примет меры Европейского Союза против России. Тем не менее, швейцарское правительство и, в частности, SECO подверглись критике со стороны политиков в Берне и в редакционных статьях газет за то, что они не сделали достаточно для блокировки российских активов, находящихся под санкциями.

Боллинджер ответил на критику во вторник днем. Да, российские активы в Швейцарии составляют от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков, сказал Боллинджер, сославшись на данные Швейцарской банковской ассоциации, но "позвольте мне прояснить, что не каждый россиянин здесь под санкциями", - сказал он.

Из 900 человек, упомянутых на данный момент в санкциях ЕС и Швейцарии, "очень немногие" из этих людей имеют недвижимость в Швейцарии, и гораздо меньше являются налогоплательщиками", - сказал Боллинджер. "Мы можем говорить о хорошей горстке, я думаю. Это не 100".

SECO, в которой работает 800 сотрудников, утверждает, что она полностью реализовала все предыдущие раунды санкций Европейского Союза, но принятие мер может занять время из-за сложности каждого случая.