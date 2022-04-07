Швейцарія заморозила російські активи на 8 млрд доларів

Нова цифра являє собою 30-відсоткове зростання в порівнянні з 5,75 млрд франків, про які 24 березня повідомив Швейцарський Секретаріат з економічних питань. Більш високий показник свідчить про те, що реалізація санкцій працює добре, заявив глава SECO Ервін Боллінджер в Берні.

Трохи більше місяця тому Швейцарія здивувала світ, відійшовши від своєї традиції нейтралітету і заявивши, що повністю вживе заходів Європейського Союзу проти Росії. Тим не менш, швейцарський уряд і, зокрема, SECO піддалися критиці з боку політиків в Берні і в редакційних статтях газет за те, що вони не зробили достатньо для блокування російських активів, що знаходяться під санкціями.

Боллінджер відповів на критику у вівторок вдень. Так, російські активи в Швейцарії складають від 150 до 200 мільярдів Швейцарських франків, сказав Боллінджер, пославшись на дані швейцарської банківської асоціації, але "дозвольте мені прояснити, що не кожен росіянин тут під санкціями", - сказав він.

З 900 осіб, згаданих на даний момент в санкціях ЄС і Швейцарії, "дуже мало" з цих людей мають нерухомість в Швейцарії, і набагато менше є платниками податків", - сказав Боллінджер. "Ми можемо говорити про хорошу жменьку, я думаю. Це не 100".

SECO, в якій працює 800 співробітників, стверджує, що вона повністю реалізувала всі попередні раунди санкцій Європейського Союзу, але вжиття заходів може зайняти час через складність кожного випадку.