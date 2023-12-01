Швейцарія заморозила російських активів на 8,8 млрд доларів

Швейцарія заморозила фінансові активи росіян на суму близько 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів). Кошти заморозили в рамках санкцій, покликаних покарати Москву за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ця цифра, за попередніми оцінками, дещо більша за 7,5 млрд франків, які, за словами швейцарського уряду, були заблоковані торік після того, як Берн прийняв санкції Європейського Союзу.

Державний секретаріат з економічних питань (SECO), агентство, що контролює санкції, заявив, що цифра в 7,7 мільярда франків є лише останньою оцінкою і може бути змінена.

Точну цифру назвати складно, оскільки до списку санкцій додають або виключають нових людей, а також ведуть судові справи щодо заморожування або розблокування нових активів. Точніша цифра очікується до кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки подадуть звіт уряду.

Збільшення обсягу заморожених активів пов'язане з тим, що протягом останніх 12 місяців до санкційного списку було занесено 300 осіб і 100 компаній та організацій. До списку також включено ймовірні доходи від грошових вкладів, облігацій, акцій, а також нерухомість і розкішні автомобілі.

Берн також заблокував рух валютних активів на суму 7,4 мільярда франків, що належать російському центральному банку.

Проте заморожені активи - це лише мала частина загальних статків росіян у Швейцарії: за оцінками Швейцарської асоціації банкірів, у банках країни зберігається 150 мільярдів франків.

Конфіскація російських активів

Україна разом із партнерами працює над механізмом, який дасть змогу передати Києву заморожені активи Росії як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього було створено реєстр збитків, він має запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше писало, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро активів. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Також повідомлялося, що Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.

Нещодавно глава уряду Денис Шмигаль заявив, що Україна має використовувати активи РФ, які заморозили західні партнери для свого відновлення.

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