Швейцарія заморозила 1,5 млрд доларів, що належать російському олігарху Керімову
Генеральна прокуратура Швейцарії (OAG) почала розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. У зв'язку з цим Державний секретаріат з економічних питань тимчасово заморозив 1,3 мільярда франків (1,5 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.
Розслідування почалося в листопаді після звернення Державного секретаріату з економічних питань (SECO) до Уповноваженого з прав людини.
Оперативна група, що працює в рамках розслідування, провела вісім обшуків у будинках у кантонах Люцерн, Цуг і Нідвальден. В операції брали участь Федеральне відомство поліції і кантональні поліцейські сили.
За даними SECO, станом на 13 серпня у Швейцарії заморожено російські активи на суму 7,1 мільярда швейцарських франків (8,2 млрд доларів). До цієї суми входять нерухомість, розкішні автомобілі та витвори мистецтва, що належать особам і компаніям, проти яких запроваджено санкції.
Розслідування стосується підозр у порушенні Закону про ембарго у зв'язку із ситуацією в Україні та підозр у відмиванні грошей.
Наразі арештів не проведено, і діє презумпція невинуватості.
Раніше повідомлялося, що США прагнуть конфіскувати супер'яхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Доходи від її продажу можуть бути передані Україні. Влада Фіджі конфіскувала судно Amadea за американським ордером у травні 2022 року, коли Вашингтон посилив санкції проти осіб, близьких до російського диктатора Володимира Путіна.
Після арешту США забрали яхту з Фіджі протягом години, щоб уникнути подальших судових розглядів. Представники виконавчої служби США змінили прапор на яхті та доставили її до Нової Зеландії.
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