Швейцарія заблокувала поправки про реекспорт зброї Україні

Голосування в парламенті відбулося під час зустрічі президента Швейцарії Алена Берсе з президентом України Володимиром Зеленським на саміті в Молдові, де вони обговорювали тему експорту військової техніки.

За блокування реекспорту зброї проголосувало 98 депутатів проти 75. Депутати заявили, що поправки порушують нейтралітет, тому відхилили їх.

Проте у парламенті Швейцарії заявили про інші варіанти передачі зброї і наголосили, що "дискусія триває".

Чому Швейцарія не передає зброю

Нагадаємо, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету з 1815 року. Таким чином країна не постачає зброю в інші держави, а також не дозволяє реекспорт, тобто передачу озброєння швейцарського виробництва в треті країни.

На початку повномасштабної війни Швейцарія заявила про підтримку України та надала гуманітарну допомогу, зокрема 20 машин для розмінування. Проте Берн відмовився надавати зброї і відмовив Німеччині у передачі боєприпасів для зенітки Gepard.

Швейцарія зазнала міжнародної критики, а у середині в травня зробила крок до постачання Україні озброєння. Проте, як відомо, поправки до Закону про військове спорядження заблокували.

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