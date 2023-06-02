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Швейцария заблокировала поправки о реэкспорте оружия Украине

Фото :Швейцария заблокировала поставки оружия в Украину через третьи страны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Нижняя палата парламента Швейцарии не поддержала поправки в закон о военных материалах. Эта инициатива разрешила бы поставки в Украину оружия швейцарского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парламент Швейцарии.

Голосование в парламенте состоялось во время встречи президента Швейцарии Алена Берсе с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите в Молдове, где они обсуждали тему экспорта военной техники.

За блокировку реэкспорта оружия проголосовало 98 депутатов против 75. Депутаты заявили, что поправки нарушают нейтралитет, поэтому отклонили их.

Однако в парламенте Швейцарии заявили о других вариантах передачи оружия и подчеркнули, что "дискуссия продолжается".

Почему Швейцария не передает оружие

Напомним, что Швейцария придерживается политики нейтралитета с 1815 года. Таким образом страна не поставляет оружие в другие государства, а также не разрешает реэкспорт, то есть передачу вооружения швейцарского производства в третьи страны.

В начале полномасштабной войны Швейцария заявила о поддержке Украины и предоставила гуманитарную помощь, в том числе 20 машин для разминирования. Однако Берн отказался предоставлять оружие и отказал Германии в передаче боеприпасов для зенитки Gepard.

Швейцария подверглась международной критике, а в середине мая сделала шаг к поставке Украине вооружения. Однако, как известно, поправки в Закон о военном снаряжении заблокировали.

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