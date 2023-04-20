Швейцарія "вживе заходів" проти посольства Росії за публічні погрози журналісту

Посольство РФ звинуватило віденського кореспондента Neue Zürcher Zeitung Іво Мейнссена у "виправданні тероризму" та "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі", згадавши його публікацію в NZZ про тимчасово окупований РФ Мелітополь.

Можливо, дипломатів РФ вивела із себе публікація Мейнссена від 7 квітня про партизанський рух у Мелітополі.

19 квітня МЗС Швейцарії опублікувало в Twitter заяву, в якій оцінило погрози російського посольства на адресу громадянина Швейцарії як "неприйнятні".

"Посольство Росії в Берні пригрозило журналісту NZZ юридичними заходами в Росії за його репортаж. Такий спосіб дій неприйнятний, і ми недвозначно повідомимо про це російського посла", - йшлося у повідомленні.

Сьогодні, 20 квітня, офіційний представник МЗС Швейцарії заявив, що міністерство розглядає різні варіанти реакції на погрози на адресу журналіста, які опублікувало посольство Росії.

Серед інших, розглядається варіант виклику посла, а також інші способи дипломатичного впливу.

Нагадаємо, наприкінці березня у російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.