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Швейцарія "вживе заходів" проти посольства Росії за публічні погрози журналісту

Фото: Швейцарія "вживе заходів" проти посольства Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило, що "вживе заходів" щодо посольства РФ у зв'язку з погрозами дипломатичного представництва Росії на адресу швейцарського журналіста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Посольство РФ звинуватило віденського кореспондента Neue Zürcher Zeitung Іво Мейнссена у "виправданні тероризму" та "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі", згадавши його публікацію в NZZ про тимчасово окупований РФ Мелітополь.

Можливо, дипломатів РФ вивела із себе публікація Мейнссена від 7 квітня про партизанський рух у Мелітополі.

19 квітня МЗС Швейцарії опублікувало в Twitter заяву, в якій оцінило погрози російського посольства на адресу громадянина Швейцарії як "неприйнятні".

"Посольство Росії в Берні пригрозило журналісту NZZ юридичними заходами в Росії за його репортаж. Такий спосіб дій неприйнятний, і ми недвозначно повідомимо про це російського посла", - йшлося у повідомленні.

Сьогодні, 20 квітня, офіційний представник МЗС Швейцарії заявив, що міністерство розглядає різні варіанти реакції на погрози на адресу журналіста, які опублікувало посольство Росії.

Серед інших, розглядається варіант виклику посла, а також інші способи дипломатичного впливу.

Нагадаємо, наприкінці березня у російському Єкатеринбурзі співробітники Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича нібито за "шпигунство".

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