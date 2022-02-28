Швейцария вводит санкции против Владимира Путина

На своем внеочередном заседании 28 февраля Федеральный совет принял решение принять санкции ЕС против России и тем самым усилить их воздействие. В первую очередь это товары и финансовые санкции.

"Швейцария также вводит финансовые санкции, введенные ЕС в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - говорится в сообщении.

Также Федеральный совет принял решение ввести запрет на въезд ряду лиц, имеющих связи со Швейцарией и близких к президенту России.

Воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России и для всех движений самолетов с российскими опознавательными знаками с понедельника, - отмечается в пресс-релизе.

Также в ближайшие дни Швейцария доставит около 25 тонн гуманитарной помощи в столицу Польши Варшаву. Поставки помощи предназначены для украинского населения в Украине и в соседних государствах.