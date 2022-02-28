Швейцарія запроваджує санкції проти Володимира Путіна

На своєму позачерговому засіданні 28 лютого Федеральна рада ухвалила рішення ухвалити санкції ЄС проти Росії і тим самим посилити їхню дію. Насамперед це товари та фінансові санкції.

"Швейцарія також запроваджує фінансові санкції, введені ЄС щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова", - говориться в повідомленні.

Також Федеральна рада ухвалила рішення запровадити заборону на в'їзд ряду осіб, які мають зв'язки зі Швейцарією та близьких до президента Росії.

Повітряний простір Швейцарії буде закритий для всіх рейсів із Росії та для всіх рухів літаків із російськими розпізнавальними знаками з понеділка, - наголошується у прес-релізі.

Також найближчими днями Швейцарія доставить близько 25 тонн гуманітарної допомоги до столиці Польщі Варшави. Постачання допомоги призначені для українського населення в Україні та в сусідніх державах.