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Швейцария вводит санкции против Владимира Путина

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Украина, Понедельник 28 февраля 2022 18:40
Швейцария вводит санкции против Владимира Путина Фото: Швейцария вводит санкции против руководства Российской Федерации (depositphotos)
Автор: Каролина Гайдук

Федеральный совет Швейцарии 28 февраля принял решение о принятии пакетов санкций против руководства РФ. Также страна закрывает свое авиационное пространство для российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

На своем внеочередном заседании 28 февраля Федеральный совет принял решение принять санкции ЕС против России и тем самым усилить их воздействие. В первую очередь это товары и финансовые санкции.

"Швейцария также вводит финансовые санкции, введенные ЕС в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова", - говорится в сообщении.

Также Федеральный совет принял решение ввести запрет на въезд ряду лиц, имеющих связи со Швейцарией и близких к президенту России.

Воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России и для всех движений самолетов с российскими опознавательными знаками с понедельника, - отмечается в пресс-релизе.

Также в ближайшие дни Швейцария доставит около 25 тонн гуманитарной помощи в столицу Польши Варшаву. Поставки помощи предназначены для украинского населения в Украине и в соседних государствах.

Отметим, что ЕС ограничивает "золотые паспорта" состятельных россиян.

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