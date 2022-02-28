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Швейцарія запроваджує санкції проти Володимира Путіна

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 18:40
Швейцарія запроваджує санкції проти Володимира Путіна Фото: Швейцарія запроваджує санкції проти керівництва Російської Федерації (depositphotos)
Автор: Кароліна Гайдук

Федеральна рада Швейцарії 28 лютого ухвалила рішення про прийняття пакетів санкцій проти керівництва РФ. Також країна закриває свій авіаційний простір для російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Федеральної ради Швейцарії.

На своєму позачерговому засіданні 28 лютого Федеральна рада ухвалила рішення ухвалити санкції ЄС проти Росії і тим самим посилити їхню дію. Насамперед це товари та фінансові санкції.

"Швейцарія також запроваджує фінансові санкції, введені ЄС щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова", - говориться в повідомленні.

Також Федеральна рада ухвалила рішення запровадити заборону на в'їзд ряду осіб, які мають зв'язки зі Швейцарією та близьких до президента Росії.

Повітряний простір Швейцарії буде закритий для всіх рейсів із Росії та для всіх рухів літаків із російськими розпізнавальними знаками з понеділка, - наголошується у прес-релізі.

Також найближчими днями Швейцарія доставить близько 25 тонн гуманітарної допомоги до столиці Польщі Варшави. Постачання допомоги призначені для українського населення в Україні та в сусідніх державах.

Зазначимо, що ЄС обмежує "золоті паспорти" заможних росіян.

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