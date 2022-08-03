Швейцария вслед за ЕС ввела седьмой пакет санкций против России

В ведомстве отмечают, что ограничения вступят в силу уже сегодня, 3 августа, в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому). Нововведения в первую очередь запрещают покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

По информации правительства, Швейцария замораживает все активы крупнейшего российского банка "Сбербанк". Также ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

При этом 29 июля Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) добавил в санкционный список еще 54 человека и 9 организаций и предприятий РФ.