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Швейцария вслед за ЕС ввела седьмой пакет санкций против России

Фото: Швейцария вслед за ЕС ввела седьмой пакет санкций против России (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Швейцария ввела седьмой пакет ограничений против России. В частности, в стране будет действовать эмбарго на российское золото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

В ведомстве отмечают, что ограничения вступят в силу уже сегодня, 3 августа, в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому). Нововведения в первую очередь запрещают покупку, импорт или транспортировку золота и золотых изделий из России. Услуги, связанные с этими товарами, также запрещены.

По информации правительства, Швейцария замораживает все активы крупнейшего российского банка "Сбербанк". Также ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги.

При этом 29 июля Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER) добавил в санкционный список еще 54 человека и 9 организаций и предприятий РФ.

Напомним, 21 июля стало известно, что Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияШвейцарияСанкции против России