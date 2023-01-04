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Швейцарія вперше потрапила до Ради безпеки ООН

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Швейцарія, Середа 04 січня 2023 18:39
Швейцарія вперше потрапила до Ради безпеки ООН Фото: Швейцарія вперше потрапила до Ради безпеки ООН (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Швейцарія стала непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2023-2024 роки. Дня неї це стане можливістю зробити свій внесок у мир і безпеку світу, особливо в нинішньому напруженому глобальному політичному контексті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Швейцарії.

Швейцарія разом з іншими новообраними непостійними членами приступила до роботи в Раді Безпеки ООН. Також долучились - Еквадор, Мальта, Мозамбік і Японія, причому Мозамбік так само був уперше обраний до складу органу.

"Брати активну участь у всіх конфліктах і питаннях, які стоять на порядку денному Ради, висвітлюючи свою надійну зовнішню політику разом зі своєю відданістю миру та безпеці у світі, як це закріплено у Федеральній конституції Швейцарії", - йдеться в заяві міністерства про роботу Швейцарії в ЄС.

Також повідомляють, що ключовою особливістю будуть її традиції як незалежної держави, її відданість верховенству права та повага до міжнародного права, особливо міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Нагадаємо, Україна ініціювала виключення Росії з Ради безпеки ООН, посилаючись на незаконне перебування РФ в Радбезі.

Раніше ми повідомляли, що глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Радбезі ООН, через неодноразове порушення міжнародного права з боку РФ.

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