Швейцарія вперше потрапила до Ради безпеки ООН

Швейцарія стала непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2023-2024 роки. Дня неї це стане можливістю зробити свій внесок у мир і безпеку світу, особливо в нинішньому напруженому глобальному політичному контексті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Швейцарії.

Швейцарія разом з іншими новообраними непостійними членами приступила до роботи в Раді Безпеки ООН. Також долучились - Еквадор, Мальта, Мозамбік і Японія, причому Мозамбік так само був уперше обраний до складу органу.

"Брати активну участь у всіх конфліктах і питаннях, які стоять на порядку денному Ради, висвітлюючи свою надійну зовнішню політику разом зі своєю відданістю миру та безпеці у світі, як це закріплено у Федеральній конституції Швейцарії", - йдеться в заяві міністерства про роботу Швейцарії в ЄС.