Швейцария впервые попала в Совбез ООН
Швейцария стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2023-2024 года. Дня нее это станет возможностью внести свой вклад в мир и безопасность мира, особенно в нынешнем напряженном глобальном политическом контексте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии.
Швейцария вместе с другими вновь избранными непостоянными членами приступила к работе в Совете Безопасности ООН. Также присоединились Эквадор, Мальта, Мозамбик и Япония, причем Мозамбик также был впервые избран в состав органа.
"Принимать активное участие во всех конфликтах и вопросах, стоящих на повестке дня Совета, освещая свою надежную внешнюю политику вместе со своей преданностью миру и безопасности в мире, как это закреплено в Федеральной конституции Швейцарии", - говорится в заявлении министерства о работе Швейцарии ЕС.
Также сообщают, что ключевой особенностью будут ее традиции как независимого государства, его приверженность верховенству права и уважение международного права, особенно международного гуманитарного права и прав человека.
Напомним, Украина инициировала исключение России из Совбеза ООН, ссылаясь на незаконное пребывание РФ в Совбезе.
Ранее мы сообщали, что глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН из-за неоднократного нарушения международного права со стороны РФ.
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