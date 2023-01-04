Швейцария впервые попала в Совбез ООН

Швейцария стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2023-2024 года. Дня нее это станет возможностью внести свой вклад в мир и безопасность мира, особенно в нынешнем напряженном глобальном политическом контексте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии.

Швейцария вместе с другими вновь избранными непостоянными членами приступила к работе в Совете Безопасности ООН. Также присоединились Эквадор, Мальта, Мозамбик и Япония, причем Мозамбик также был впервые избран в состав органа.

"Принимать активное участие во всех конфликтах и вопросах, стоящих на повестке дня Совета, освещая свою надежную внешнюю политику вместе со своей преданностью миру и безопасности в мире, как это закреплено в Федеральной конституции Швейцарии", - говорится в заявлении министерства о работе Швейцарии ЕС.