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Швейцария внесла Украину в "карантинный список"  

Автор: РБК-Украина

Швейцария внесла Украину в так называемый карантинный список стран, по приезду из которых нужно проходить двухнедельный карантин. Меры приняты в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Об этом пишет местное издание blick.ch.

Сообщается, что Федеральное управление общественного здравоохранения (BAG) Швейцарии каждые две недели формирует новый карантинный список. Люди, которые приезжают из стран этого списка, в течение двух недель обязаны проходить карантин.

Таким образом, в список внесены Украина, ОАЭ, Хорватия и ряд других стран. В то же время карантин больше не должны проходить приезжие из Бельгии, Мексики, Албании и еще нескольких десятков стран.

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Напомним, ранее Украина сократила число стран "красного списка". В частности, теперь путешественникам из Люксембурга, Доминиканской Республики, ЮАР, Эквадора, Армении, Северной Македонии и Албанию не нужно предъявлять тест на коронавирус, чтобы избежать самоизоляции.

В то же время это не означает, что граждане этих стран и другие иностранцы могут свободно попасть в Украину. Кабинет министров до конца сентября закрыл украинские границы для граждан других стран.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что границы откроют, когда в Украине будет снижаться распространение коронавируса.

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