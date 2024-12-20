Швейцарія виділяє для України новий пакет зимової допомоги на 48 мільйонів євро

Уряд Швейцарії виділяє для України новий зимовий пакет допомоги на суму 45 мільйонів швейцарських франків (48 мільйонів євро). Кошти використають для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала через російські обстріли, ремонту будинків і задоволення гуманітарних потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду швейцарського уряду .

У релізі швейцарського уряду йдеться, що через посилення російських атак "значна частина українського населення страждає від відключень електроенергії та опалення".

З метою допомоги українській стороні впоратися з викликами цієї зими Берн виділяє даний пакет допомоги.

"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру України мали руйнівні наслідки. Більш ніж половина виробництва енергії в країні була знищена, мільйони людей залишилися без належного доступу до електроенергії, опалення та води", - розповіли в швейцарській Федеральній раді.

Також зазначається, що в допомозі населенню України владі, місцевим партнерам та організаціям ООН допомагають швейцарське агентство розвитку та співробітництва та Державний секретаріат з економічних питань (SECO).

Крім того, у Києві дислокуються спеціалісти Швейцарського підрозділу гуманітарної допомоги (SHA), які підтримують на території усієї країни українські сили цивільної оборони та теплопостачальників "у ремонті пошкоджених генераторів, теплових насосів та енергетичних систем і введенні їх в експлуатацію".

Швейцарська сторона нагадала, що в Одесі завдяки фінансовій підтримці та досвіду SHA вдалося забезпечити роботу життєво важливих об'єктів (лікарні та школи) взимку. Крім того, понад 100 тисяч жителів мали функціонуючу систему опалення.

"Паралельно з цією екстреною допомогою SECO підтримує енергетичну інфраструктуру та ефективність на муніципальному рівні", - йдеться в релізі канцелярії швейцарського уряду.

Допомога Україні від Швейцарії

В Швейцарії розповіли, що за останні дві зими країна вже надала в рамках підтримки України 84,5 мільйона швейцарських франків (понад 90 мільйоні в євро). Берн звертає увагу, що зимовий пакет допомоги є "невід’ємною частиною" заходів міжнародного співробітництва Швейцарії в Україні.

Загалом з лютого 2022 року, після широкомасштабного вторгення Росії, Швейцарія надала понад 477 мільйонів швейцарських франків (близько 512 мільйонів євро) на підтримку людей, які постраждали через війну в Україні та сусідніх країнах (біженців).

1 листопада посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн розповів, що Київ отримав від Берна техніку для рятувальників. Йдеться про 30 машин для розчищення завалів та 30 пожежних насосів. Нова партія обладнання була надана загальною вартістю 5,6 млн швейцарських франків (близько 6 млн євро).

Тут варто зазначити, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету, тому не постачає Україні зброю. Також Берн забороняє третім країнам передавати воюючим сторонам своє озброєння.

Так, наприклад, наприкінці листопада західні ЗМІ повідомили, що Швейцарія заборонила продаж боєприпасів польській компанії. Річ у тім, що снаряди швейцарського виробництва потрапили в Україну.