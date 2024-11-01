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Швейцарія передала Україні 30 машин для розчищення завалів та 30 пожежних насосів

Київ, П'ятниця 01 листопада 2024 14:17
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Швейцарія передала Україні 30 машин для розчищення завалів та 30 пожежних насосів Фото: Україна отримала від Швейцарії техніку для розчистки завалів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Україна отримала від Швейцарії техніку для рятувальників. Йдеться про 30 машин для розчищення завалів та 30 пожежних насосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна під час офіційної передачі обладнання.

Швейцарія надала Україні нову партію обладнання вартістю 5,6 млн швейцарських франків.

"Сьогодні я маю честь продовжити нашу співпрацю з ДСНС. Ми передаємо 30 водяних насосів для гасіння пожеж та 30 машин, які будуть використовуватися для розчищення завалів, що залишаються після обстрілів цивільної та житлової інфраструктури. Вони дозволять службам швидкого реагування допомагати людям, які часто опиняються під завалами", - сказав посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн під час офіційної передачі обладнання.

Віталій Носач, РБК-Україна

Він нагадав, що у березні Швейцарія підписала меморандум про партнерство з ДСНС. Вік включає передачу авто та запасних частин, тренінги і навчання для рятувальників. Ще один проєкт, - це будівництво логістичного хабу для підрозділу технічної служби Головного управління ДСНС у Київській області.

Як зазначається, для мінімізації впливу на навколишнє середовище машини транспортували залізницею.

Швейцарія постачала подібне обладнання в жовтні 2022 року. З початку війни Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва у співпраці з Федеральним департаментом оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії перевезли в Україну майже 1200 тонн гуманітарної допомоги.

Швейцарським партнерам також показали транспорт ДСНС, знищений російськими обстрілами.

Віталій Носач, РБК-Україна

Допомога Швейцарії

Швейцарія дотримується політики нейтралітету, тому не постачає Україні зброю. Також Швейцарія забороняє третім країнам передавати воюючим сторонам своє озброєння.

Проте у Швейцарії намагаються зняти заборону на реекспорт зброї для України. Раніше президент Віола Амгерд виступила з відповідною пропозицією.

Швейцарія надає Україні нелетальну гуманітарну та фінансову допомогу.

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Швейцарія ДСНС
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