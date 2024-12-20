Швейцария выделяет для Украины новый пакет зимней помощи на 48 миллионов евро
Правительство Швейцарии выделяет для Украины новый зимний пакет помощи на сумму 45 миллионов швейцарских франков (48 миллионов евро). Средства используют для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за российских обстрелов, ремонта домов и удовлетворения гуманитарных потребностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет швейцарского правительства.
В релизе швейцарского правительства говорится, что из-за усиления российских атак "значительная часть украинского населения страдает от отключений электроэнергии и отопления".
С целью помощи украинской стороне справиться с вызовами этой зимой Берн выделяет данный пакет помощи.
"Целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру Украины имели разрушительные последствия. Более половины производства энергии в стране была уничтожена, миллионы людей остались без надлежащего доступа к электроэнергии, отоплению и воде", - рассказали в швейцарском Федеральном совете.
Также отмечается, что в помощи населению Украины властям, местным партнерам и организациям ООН помогают швейцарское агентство развития и сотрудничества и Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).
Кроме того, в Киеве дислоцируются специалисты Швейцарского подразделения гуманитарной помощи (SHA), которые поддерживают на территории всей страны украинские силы гражданской обороны и теплопоставщиков "в ремонте поврежденных генераторов, тепловых насосов и энергетических систем и введении их в эксплуатацию".
Швейцарская сторона напомнила, что в Одессе благодаря финансовой поддержке и опыту SHA удалось обеспечить работу жизненно важных объектов (больницы и школы) зимой. Кроме того, более 100 тысяч жителей имели функционирующую систему отопления.
"Параллельно с этой экстренной помощью SECO поддерживает энергетическую инфраструктуру и эффективность на муниципальном уровне", - говорится в релизе канцелярии швейцарского правительства.
Помощь Украине от Швейцарии
В Швейцарии рассказали, что за последние две зимы страна уже предоставила в рамках поддержки Украины 84,5 миллиона швейцарских франков (более 90 миллионов в евро). Берн обращает внимание, что зимний пакет помощи является "неотъемлемой частью" мероприятий международного сотрудничества Швейцарии в Украине.
Всего с февраля 2022 года, после широкомасштабного вторжения России, Швейцария предоставила более 477 миллионов швейцарских франков (около 512 миллионов евро) в поддержку людей, пострадавших из-за войны в Украине и соседних странах (беженцев).
1 ноября посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн рассказал, что Киев получил от Берна технику для спасателей. Речь идет о 30 машинах для расчистки завалов и 30 пожарных насосов. Новая партия оборудования была предоставлена общей стоимостью 5,6 млн швейцарских франков (около 6 млн евро).
Тут стоит отметить, что Швейцария придерживается политики нейтралитета, поэтому не поставляет Украине оружие. Также Берн запрещает третьим странам передавать воюющим сторонам свое вооружение.
Так, например, в конце ноября западные СМИ сообщили, что Швейцария запретила продажу боеприпасов польской компании. Дело в том, что снаряды швейцарского производства попали в Украину.
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