Швейцарія виділить Україні майже 1,6 мільярда євро на відбудову

Державна програма підтримки від Швейцарії розрахована на 2025-2028 роки. Зазначається, що 1,5 мільярда швейцарських франків (1,58 млрд євро) спрямують на відновлення, реформи та сталий розвиток України.

Ця програма стане початком великої федеральної підтримки відбудови України, розрахованої на наступних 12 років. Вона включає низку заходів із надання надзвичайної допомоги та встановлення справедливого миру.

"Програма спрямована на створення для українського народу фундаменту, на якому він зможе рухатися вперед у своєму житті", - зазначається на сайті уряду.

Серед пріоритетів програми - мир, захист цивільного населення та відновлення української економіки. Перші кошти підуть на підтримку приватного сектора та відновлювальні роботи у містах.

Особливу увагу приділятимуть сільському господарству та відновленню нормальної роботи медичних, освітніх, соціальних закладів. Частину фінансової підтримки направлять на роботи з розмінування та пошук зниклих безвісти.

У заяві швейцарського уряду наголошується, що головні сфери підтримки України залишаються незмінними від початку війни. Гуманітарна допомога, реформи, дипломатична підтримка миру та участь у процесі відновлення - це те, на що Швейцарія готова давати кошти українцям.