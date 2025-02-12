Швейцария выделит Украине почти 1,6 миллиарда евро на восстановление

Государственная программа поддержки от Швейцарии рассчитана на 2025-2028 годы. Отмечается, что 1,5 миллиарда швейцарских франков (1,58 млрд евро) направят на восстановление, реформы и устойчивое развитие Украины.

Эта программа станет началом большой федеральной поддержки восстановления Украины, рассчитанной на следующие 12 лет. Она включает ряд мероприятий по оказанию чрезвычайной помощи и установлению справедливого мира.

"Программа направлена на создание для украинского народа фундамента, на котором он сможет двигаться вперед в своей жизни", - отмечается на сайте правительства.

Среди приоритетов программы - мир, защита гражданского населения и восстановление украинской экономики. Первые средства пойдут на поддержку частного сектора и восстановительные работы в городах.

Особое внимание будут уделять сельскому хозяйству и восстановлению нормальной работы медицинских, образовательных, социальных учреждений. Часть финансовой поддержки направят на работы по разминированию и поиск пропавших без вести.

В заявлении швейцарского правительства отмечается, что главные сферы поддержки Украины остаются неизменными с начала войны. Гуманитарная помощь, реформы, дипломатическая поддержка мира и участие в процессе восстановления - это то, на что Швейцария готова давать средства украинцам.