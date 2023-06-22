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Швейцарія виділила Україні пакет допомоги для розмінування

Фото: Розмінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія допоможе Україні з розмінуванням територій, для цього країна передасть спеціальну дистанційно керовану машину і проведе навчання для фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

Кількість територій в Україні, забруднених мінами, касетними боєприпасами і вибухонебезпечними об'єктами, значно збільшилася з початку війни.

Ці забруднені райони становлять пряму загрозу для цивільного населення, що робить необхідними гуманітарні заходи з розмінування. Для того, щоб безпечно і якісно їх очистити, Україні терміново потрібна спеціалізована техніка. Сюди належить, зокрема, механічне обладнання для очищення.

Україні передали спеціальну саперну машину

Швейцарія подарувала ДСНС України саперну машину, розроблену і виготовлену Swiss Digger Foundation. Машина являє собою дистанційно керовану гусеничну машину розміром з невеликий бульдозер. Вона може знищити або підірвати протипіхотні міни за допомогою різака, знешкодивши їх.

Комплексний пакет допомоги

Крім машини для розмінування, Швейцарія також надає Україні вантажівку, причіп і комплект запасних частин на три роки. Українську владу також навчать на місці експерти Digger Foundation.

Весь пакет допомоги в розмірі близько 1,2 млн швейцарських франків (понад 1,3 млн доларів) фінансуватимуть коштом кредиту Збройних сил на оновлення особистого спорядження і техніки. Внесок Швейцарії спрямований на те, щоб зробити гуманітарне розмінування в Україні безпечнішим та ефективнішим.

Перевезення саперної машини і запасних частин на вантажівках в Україну, а також навчання Digger Foundation на місці заплановані на вересень.

Збройні сили Швейцарії навчають гуманітарного розмінування

З літа минулого року Швейцарія спільно з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування також проводить навчання фахівців влади України гуманітарному розмінуванню.

Навчальні курси проводяться в рамках програми "Партнерство заради миру". Витрати учасників на проїзд і проживання покриваються швейцарськими Збройними силами.

Розмінування України

Через постійні російські атаки велика частина території України забруднена снарядами і мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які загарбники, відступаючи, мінували.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питання.

Нагадаємо, що вчора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з Австрійським колегою Александером Шалленбергом. Зокрема обговорили питання щодо розмінування українських територій.

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