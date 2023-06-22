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Швейцария выделила Украине пакет помощи для разминирования

Фото: Разминирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария поможет Украине с разминированием территорий, для этого страна передаст специальную дистанционно управляемую машину и проведет обучение для специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

Количество территорий в Украине, загрязненных минами, кассетными боеприпасами и взрывоопасными объектами, значительно увеличилось с начала войны.

Эти загрязненные районы представляют прямую угрозу для гражданского населения, что делает необходимыми гуманитарные мероприятия по разминированию. Для того, чтобы безопасно и качественно их очистить, Украине срочно нужна специализированная техника. Сюда относится, в частности, механическое оборудование для очистки.

Украине передали специальную саперную машину

Швейцария подарила ГСЧС Украины саперную машину, разработанную и изготовленную Swiss Digger Foundation. Машина представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину размером с небольшой бульдозер. Она может уничтожить или взорвать противопехотные мины с помощью резака, обезвредив их.

Комплексный пакет помощи

Кроме машины для разминирования, Швейцария также предоставляет Украине грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года. Украинские власти также обучат на месте эксперты Digger Foundation.

Весь пакет помощи в размере около 1,2 млн швейцарских франков (более 1,3 млн долларов) будут финансировать за счет кредита Вооруженных сил на обновление личного снаряжения и техники. Вклад Швейцарии направлен на то, чтобы сделать гуманитарное разминирование в Украине более безопасным и эффективным.

Перевозка саперной машины и запасных частей на грузовиках в Украину, а также обучение Digger Foundation на месте запланированы на сентябрь.

Вооруженные силы Швейцарии учат гуманитарному разминированию

С лета прошлого года Швейцария совместно с Женевским международным центром гуманитарного разминирования также проводит обучение специалистов властей Украины гуманитарному разминированию.

Учебные курсы проводятся в рамках программы "Партнерство ради мира". Расходы участников на проезд и проживание покрываются швейцарскими Вооруженными силами.

Разминирование Украины

Из-за постоянных российских атак большая часть территории Украины загрязнена снарядами и минами. Еще хуже ситуация на деоккупированных территориях, которые захватчики, отступая, минировали.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию территорий. Теперь страна планирует создать коалицию государств, которые помогут в этом вопросе.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Австрийским коллегой Александером Шалленбергом. В частности обсудили вопросы по разминированию украинских территорий.

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