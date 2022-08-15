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Швейцария ужесточает условия получения помощи украинскими беженцами: что известно

Автор: Валерия Полищук

Швейцария теперь будет учитывать финансовое положение украинских беженцев со статусом S при рассмотрении заявок на получение социальной помощи. Это приводит требования в соответствие с требованиями для других временно принятых лиц в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss.

До сих пор при принятии решения о предоставлении пособий не учитывались доходы или имущество человека. Это контрастирует с тем, как обращались с временно принятыми людьми из других стран.

Кантональные власти, ответственные за социальные пособия, согласились ужесточить правила, чтобы доходы и имущество учитывались независимо от того, получены ли они в Украине или в Швейцарии.

Это означает, что если люди со статусом S снимают средства с банковских счетов или приобретают другие активы в Украине, они должны учитываться при оценке дохода. Единственным исключением является автомобиль, поскольку он необходим для возвращения на родину.

Ожидается, что новые рекомендации о том, как поступать с автомобилями и другими активами, такими как ювелирные изделия, будут представлены в конце осени.

Отметим, что около 60 тысяч украинцев прибыли в Швейцарию и получили статус защиты S, который позволяет им получать социальную помощь, а также работать в стране.

Ранее сообщалось, что правительство Шотландии может привлечь армию для помощи в размещении беженцев из Украины.

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ШвейцарияБеженцы