Швейцарія посилює умови отримання допомоги українськими біженцями: що відомо

Досі при прийнятті рішення про надання допомоги не враховувалися доходи або майно людини. Це контрастує з тим, як поводилися з тимчасово прийнятими людьми з інших країн.

Кантональні влади, відповідальні за соціальні допомоги, погодилися посилити правила, щоб доходи і майно враховувалися незалежно від того, отримані вони в Україні або в Швейцарії.

Це означає, що якщо люди зі статусом s знімають кошти з банківських рахунків або набувають інші активи в Україні, вони повинні враховуватися при оцінці доходу. Єдиним винятком є автомобіль, оскільки він необхідний для повернення на батьківщину.

Очікується, що в кінці осені будуть представлені нові рекомендації щодо того, як працювати з автомобілями та іншими активами, такими як ювелірні вироби.

Зазначимо, що близько 60 тисяч українців прибули до Швейцарії і отримали статус захисту S, який дозволяє їм отримувати соціальну допомогу, а також працювати в країні.