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Швейцария может не согласиться на условия ЕС в новом соглашении

Новости » Политика    07.01.2019 - 12:07
Швейцария может не согласиться на условия ЕС в новом соглашении
Фото: флаг Евросоюза (twitter.com/EU/Commission)

Швейцарское правительство отказалось вынести на обсуждение новое соглашение о будущих отношениях с ЕС

Президент Швейцарии Уели Маурер призвал Европейский союз пересмотреть договор о будущих отношениях между сторонами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

Он считает, что швейцарские избиратели не согласятся на предложенную версию договора, если назначить соответствующий референдум.

"На сегодняшний день ситуация такова, что рамочное соглашение не будет принято. Итак, нам все равно придется проводить существенные переговоры", - сказал президент страны.

Напомним, в начале декабря Швейцарское правительство отказалось принять новое соглашение о будущих отношениях с Европейским союзом и вынесло его на обсуждение. Так, Берн не сказал "да" на жесткий ультиматум Брюсселя, чтобы его фондовый рынок не был отделен от инвесторов с ЕС. В то же время правительство не сказало "нет", объявив вместо этого о национальном обсуждении проекта соглашения.

Отметим, Швейцария и Евросоюз борются за "рамочное" соглашение, которое должно заменить действующие 120 соглашений в различных отраслях, которые сейчас регулируют отношения Швейцарии с ЕС.

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