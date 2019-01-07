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Швейцарія може не погодитися на умови ЄС у новій угоді

Новини » Політика    07.01.2019 - 12:07
Швейцарія може не погодитися на умови ЄС у новій угоді
Фото: прапор Євросоюзу (twitter.com/EU/Commission)

Швейцарський уряд відмовився винести на обговорення нову угоду про майбутні відносини з ЄС

Президент Швейцарії Уелі Маурер закликав Європейський союз переглянути договір про майбутні відносини між сторонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.

Він вважає, що швейцарські виборці не погодяться на запропоновану версію договору, якщо призначити відповідний референдум.

"На сьогоднішній день ситуація така, що рамкова угода не буде прийнята. Отже, нам все одно доведеться проводити суттєві переговори", - сказав президент країни.

Нагадаємо, на початку грудня Швейцарський уряд відмовився ухвалити нову угоду про майбутні відносини з Європейським союзом і виніс його на обговорення. Так, Берн не сказав "так" на жорсткий ультиматум Брюсселя, щоб його фондовий ринок не був відділений від інвесторів з ЄС. У той же час уряд не сказав "ні", оголосивши замість цього про національний обговоренні проекту угоди.

Зазначимо, Швейцарія і Євросоюз борються за "рамкову" угоду, яка повинна замінити діючі 120 угод в різних галузях, які зараз регулюють відносини Швейцарії з спільнотою.

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