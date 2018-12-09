Швейцария не приняла новое соглашение с Евросоюзом

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Швейцария и ЕС борются за "рамочное" соглашение, которое должно заменить действующие 120 соглашений в различных отраслях

Швейцарское правительство отказалось принять новое соглашение о будущих отношениях с Европейским союзом ти вынесло его на обсуждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, Берн не сказал "да" на жесткий ультиматум Брюсселя, чтобы его фондовый рынок не был отделен от инвесторов с ЕС.

В то же время правительство не сказало "нет", объявив вместо этого о национальном обсуждении проекта соглашения.

Отметим, Швейцария и Евросоюз борются за "рамочное" соглашение, которое должно заменить действующие 120 соглашений в различных отраслях, которые сейчас регулируют отношения Швейцарии с сообществом.

Напомним, ранее министры финансов стран еврозоны в ходе переговоров в Брюсселе достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Как сообщил глава Еврогруппы Марио Сентено Луиш Рего, реформирование будет касаться, в частности, бюджета по плану Франции и Германии. Единый бюджет еврозоны планируется сформировать в 2021 году. В настоящее время в еврозону входят 19 из 28 стран Евросоюза.