Швейцария, скорее всего, не подпишет договор с ЕС, - Reuters

Фото: Евросоюз (twitter.com/EU_Commission)

В швейцарском кабмине только один министр активно поддерживает соглашение

Правительство Швейцарии, скорее всего, откажется от подписания проекта договора с Европейским Союзом в следующем месяце. Об этом сообщают осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, против подписания выступает оппозиция по всему политическому спектру.

Один из собеседников заявил, что в четырехпартийном кабинете, состоящем из семи министров, только министр иностранных дел Игнацио Кассис активно поддерживает соглашение.

Сообщается, что швейцарский кабинет министров, скорее всего, скажет Брюсселю, что слишком много вопросов остаются нерешенными, чтобы заключить сделку сейчас.

"Неспособность подписать соглашение, к которому Брюссель стремился в течение десятилетия и о котором велись переговоры в течение четырех лет, ввергнет швейцарские связи с крупнейшим торговым партнером в новый ледниковый период и угрожает торговым и трансграничным сделкам с ценными бумагами", - пишет агентство.

В связи с тем, что договор зашел в тупик, Европейская комиссия уже пригрозила с середины 2019 года не расширять признание швейцарских правил фондовых бирж, которые позволяют инвесторам ЕС совершать там сделки.

Отмечается, что на долю ЕС приходится 60% объема внешней торговли Швейцарии.

Напомним, правительство Великобритании перенесло опубликование нового плана по выходу из Европейского союза, ожидавшееся 24 мая, на июнь.