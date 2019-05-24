Швейцарія, швидше за все, не підпише договір із ЄС, - Reuters

Фото: Євросоюз (twitter.com/EU_Commission)

У швейцарському кабміні тільки один міністр активно підтримує угоду

Уряд Швейцарії, швидше за все, відмовиться від підписання проекту договору з Європейським Союзом наступного місяця. Про це повідомляють поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, проти підписання виступає опозиція по всьому політичному спектру.

Один зі співрозмовників заявив, що в чотирипартійному кабінеті, який складається з семи міністрів, тільки міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс активно підтримує угоду.

Повідомляється, що швейцарський кабінет міністрів, швидше за все, скаже Брюсселю, що надто багато питань залишаються невирішеними, щоб укласти угоду зараз.

"Нездатність підписати угоду, до якої Брюссель прагнув протягом десятиліття і про яку велися переговори протягом чотирьох років, затягне швейцарські зв'язки з найбільшим торговельним партнером в новий льодовиковий період і загрожує торговим та транскордонним операціям з цінними паперами", - пише агентство.

У зв'язку з тим, що договір зайшов у глухий кут, Європейська комісія вже пригрозила з середини 2019 року не розширювати визнання швейцарських правил фондових бірж, які дають змогу інвесторам ЄС здійснювати там угоди.

Зазначається, що на частку ЄС припадає 60% обсягу зовнішньої торгівлі Швейцарії.

Нагадаємо, уряд Великої Британії переніс опублікування нового плану виходу з Європейського союзу, яке очікувалося 24 травня, на червень.