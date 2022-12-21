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Швейцарія розширила санкції проти Росії згідно з новими обмеженнями ЄС

Фото: Швейцарія розширила санкційний список проти Росії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Швейцарія розширила санкційний список проти Росії у зв'язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до Росії та продовження війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву федеральної ради Швейцарії.

Сьогодні, 21 грудня уряд Швейцарії схвалив рішення про запровадження санкцій проти 141 фізичної та 49 юридичних осіб, згаданих у дев’ятому санкційному пакеті Європейського союзу, через агресію Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, що 16 грудня Європейський союз, офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

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