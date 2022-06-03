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Швейцария разрешила Германии передать танки "Леопард" для Украины

Фото: немецкий танк "Леопард" (wikimedia org Rainer_Lippert)
Автор: Александр Мороз

Швейцария разрешила немецкой стороне передать боевые танки "Леопард" для Украины. Речь может идти о 42 единицах военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesanzeiger.ch.

Сообщается, что Германия получила разрешение на передачу танков "Леопард" из бывших запасов швейцарской армии. Федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии отмечает, что Берлин может свободно принимать соответствующее решение по своему усмотрению.

Издание отмечает, что в 2010-2011 годах Швейцария передала обратно 42 таких танка немецкому производителю Rheinmetall. Но предварительно с них демонтировали 120-миллиметровые пушки, системы залпового огня, пулеметы, бортовые системы связи и другое оборудование. Эти комплектующие остались в качестве запасных частей для оставшихся танков "Леопард".

Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall подал правительству Германии запрос на продажу танков Украине.

Предполагается, что концерн готов продать до 50 "Леопардов".

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