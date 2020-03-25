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Швейцария расширила запрет на въезд для всех стран Шенгенской зоны

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 17:31
Швейцария расширила запрет на въезд для всех стран Шенгенской зоны
Иллюстративное фото (pixabay.com)

С 26 марта на территорию страны запрещен въезд всем иностранцам

Правительство Швейцарии расширило ограничения на въезд в страну для всех стран Шенгенской зоны, кроме Лихтенштейна, в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в заявлении швейцарского правительства.

Сообщается, что ужесточение ограничительных мер вступают в силу с 26 марта. В частности, все авиарейсы и наземный трнаспорт из-за границы будет подвергнут контролю по прибытию. Въезд на территорию Швейцарии разрешен лишь гражданам этой страны, лицам, с видом на жительство, а также в случае абсолютной необходимости.

"Начиная с полуночи это ужесточение условий въезда применяется также к авиарейсам, прибывающим из всех остальных стран Шенгена, за исключением Лихтенштейна. Компетентные органы ЕС проинформированы об этих новых мерах", - говорится в заявлении.

Такие меры принято в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе правительство Швейцарии ввело запрет на въезд из Италии, Франции, Германии, Австрии и Испании, а также стран не входящих в Шенгенскую зону.

Отметим, по состоянию на 25 марта в Швейцарии зафиксировано более 10 тысяч случаев коронавируса, из них 145 - летальных.

Напомним, 18 марта Швейцария временно приостановила выдачу шенгенских и национальных виз в связи с пандемией коронавируса. Выдача виз была приостановлена на 3 месяца.

Также РБК-Украина писало, что правительство Швейцарии ввело чрезвычайное положение в стране до 19 апреля. На этот период будут закрыты все магазины, рестораны, бары и прочие развлекательные заведения в стране. Работать будут только продуктовые магазины и медицинские учреждения.

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