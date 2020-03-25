Литва продлила карантин на две недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин продлили до 13 апреля

Правительство Литвы приняло решение о продлении карантина из-за коронавируса на 2 недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское агентство BNS.

По словам канцлера литовского правительства Альгирдаса Стончайтиса, карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, будет продлен до 13 апреля. Ранее карантин был введен до 30 марта.

Отмечается, что на время карантина въезд в Латвию и выезд из нее ограничен, также запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе и большинство магазинов, учебные заведения не работают, а жителям рекомендуют работать из дома.

Напомним, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распространением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров сегодня принял решение о введении на всей территории Украины чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации был введен на месяц, он продлится до 24 апреля. Правительство также продлило на 30 дней карантин в Украине.