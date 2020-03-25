ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Литва продлила карантин на две недели

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 17:20
Литва продлила карантин на две недели
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин продлили до 13 апреля

Правительство Литвы приняло решение о продлении карантина из-за коронавируса на 2 недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское агентство BNS.

По словам канцлера литовского правительства Альгирдаса Стончайтиса, карантин, введенный из-за вспышки коронавируса, будет продлен до 13 апреля. Ранее карантин был введен до 30 марта.

Отмечается, что на время карантина въезд в Латвию и выезд из нее ограничен, также запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе и большинство магазинов, учебные заведения не работают, а жителям рекомендуют работать из дома.

Напомним, 14 марта правительство Литвы объявило о введении ограничений для борьбы с распространением коронавируса в стране. Тогда правительство постановило ввести общенациональный двухнедельный карантин в стране. Вместе с Литвой подобные ограничения ввело и правительство Латвии.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров сегодня принял решение о введении на всей территории Украины чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации был введен на месяц, он продлится до 24 апреля. Правительство также продлило на 30 дней карантин в Украине.

Испания попросила помощи у НАТО для борьбы с коронавирусом ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов
Новости Украины ЛитвакарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь