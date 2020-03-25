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Швейцарія розширила заборону на в'їзд для всіх країн Шенгенської зони

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 17:31
Швейцарія розширила заборону на в'їзд для всіх країн Шенгенської зони
Ілюстративне фото (pixabay.com)

З 26 березня на територію країни заборонений в'їзд усім іноземцям

Уряд Швейцарії розширив обмеження на в'їзд в країну для всіх країн Шенгенської зони, крім Ліхтенштейну, у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це йдеться в заяві швейцарського уряду.

Повідомляється, що посилення обмежувальних заходів набирають чинності з 26 березня. Зокрема, всі авіарейси і наземний трнаспорт з-за кордону буде підданий контролю по прибуттю. В'їзд на територію Швейцарії дозволено лише громадянам цієї країни, особам, з видом на проживання, а також у разі абсолютної необхідності.

"Починаючи з півночі це жорсткість умов в'їзду застосовується також до авиарейсам, що прибувають з усіх інших країн Шенгену, за винятком Ліхтенштейну. Компетентні органи ЄС проінформовані про ці нові заходи", - йдеться в заяві.

Такі заходи прийнято в рамках боротьби з поширенням інфекції коронавирусной.

минулого тижня уряд Швейцарії ввів заборону на в'їзд з Італії, Франції, Німеччини, Австрії і Іспанії, а також країн, що не входять в Шенгенську зону.

Зазначимо, станом на 25 березня у Швейцарії зафіксовано більше 10 тисяч випадків коронавіруса, з них 145 - летальних.

Нагадаємо, 18 березня Швейцарія тимчасово призупинила видачу шенгенських і національних віз у зв'язку з пандемією коронавіруса. Видача віз була припинена на 3 місяці.

Також РБК-Україна писало, що уряд Швейцарії ввів надзвичайний стан в країні до 19 квітня. На цей період будуть закриті всі магазини, ресторани, бари та інші розважальні заклади в країні. Працювати будуть тільки продуктові магазини та медичні установи.

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