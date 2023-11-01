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Швейцарія продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Швейцарії прийняв рішення не скасовувати тимчасовий захист для українців. Його було продовжено до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", - зазначає пресслужба. 

Зокрема країна встановила ціль щодо інтеграції у ринок праці з метою працевлаштування з чинних 20% до 40% людей зі статусом захисту, які здатні працювати до кінця наступного року. 

Станом на жовтень поточного року, статус захисту в Швейцарії мають близько 66 тисяч українців. 

"Захисний статус S діє доти, доки його не скасує Федеральна рада. Передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні", - додає пресслужба. 

Допомога від Швейцарії

Швейцарія є однією з країн, яка підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення терористів. Окрім підтримки запровадження санкцій ЄС проти Росії, Берн обіцяв надати нашій країні спеціальну дистанційно керовану машину й провести навчання для фахівців. 

Зокрема Швейцарія заявляла намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Швейцарії уряд нещодавно оприлюднив попередню стратегію з повернення українських біженців додому.

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Швейцарія