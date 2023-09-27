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Швейцарія продасть Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити парк після поставок Україні

Швейцарія, Середа 27 вересня 2023 12:05
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Швейцарія продасть Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити парк після поставок Україні Фото: Танки Leopard-2 передадуть Швейцарії Німеччині для поповнення запасів (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина вітала рішення нейтральної Швейцарії дозволити продаж частини своїх танків Leopard-2 німецького виробництва, щоб допомогти відновити парк, виснажений внаслідок допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У лютому Німеччина звернулася до Швейцарії з проханням продати частину з 96 танків Leopard-2, що знаходяться на зберіганні, виробнику Rheinmetall AG.

Щоб дотримуватись швейцарських законів про нейтралітет, Берлін запевнив Берн, що зброя не вирушить до Києва, а залишиться в Німеччині чи у союзника по НАТО чи Європейському Союзу.

"Ми дуже раді і вдячні за це рішення, - заявив швейцарському телебаченню Мішель Флюггер, посол Німеччини у Швейцарії. - Нам потрібні ці танки, вони заповнять прогалини у нас та наших європейських партнерів".

Рішення парламенту

Він виступив із цією заявою після того, як у вівторок швейцарський парламент схвалив виведення з експлуатації 25 танків Leopard-2, відкриваючи шлях для їхнього перепродажу до Німеччини.

Запити Німеччини, Данії та Іспанії дозволити відправку в Україну раніше купленої ними швейцарської зброї були заблоковані Берном через нейтралітет Швейцарії, який не дозволяє пряме або непряме відправлення зброї учасникам війни.

Купівля швейцарської зброї може стати скрутною, якщо Берн не внесе зміни до свого закону про військові матеріали, заявив посол Німеччини Флюггер.

"Ми придбали багато зброї, систем, компонентів або боєприпасів у Швейцарії, зокрема у наших партнерів по НАТО, і тепер хотіли б передати деякі з цих систем Україні", - сказав він.

Швейцарський кабінет тепер має офіційно підтримати експорт Leopard-2 до Німеччини, але очікується, що це буде формальністю після того, як міністр оборони Віола Амерд заявила, що постачання танків до Німеччини відповідає швейцарському закону про нейтралітет, а також відповідає інтересам країни.

"Таким чином, ми також можемо зробити свій внесок у безпеку в Європі і, таким чином, безпосередньо у безпеку нашої країни", - заявила швейцарському телеканалу SRF міністр оборони Швейцарії Віола Амерд.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення до РФ Німеччина стала найбільшим донором України серед країн континентальної Європи. Зокрема, Німеччина передасть Україні два батальйони (62 одиниці) танків Leopard 2.

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Швейцарія Танк Leopard
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